video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 فبراير 2018 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 7 محاضر مخالفة فى حملة تموينية بمدينة جهينة بسوهاج

السبت، 24 فبراير 2018 10:24 ص
تحرير 7 محاضر مخالفة فى حملة تموينية بمدينة جهينة بسوهاج حمله تموينية بمدينة جهينة بسوهاج




سوهاج عمرو خلف
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن تحرير 7 محاضر مخالفة فى حملة تموينية مكبرة بناحية مركز ومدينة جهينة، مشددا على الوحدات المحلية المختلفة بنطاق المحافظة بضرورة تكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والسلع والمواد الغذائية لضمان صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه قال حازم  أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان إن الوحدة المحلية قامت بحملة للمرور على المحال التجارية والأسواق بالاشتراك مع إدارة التموين والإدارة البيطرية والإدارة الصحية والتفتيش المالى والإدارى، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر ذبح خارج السلخانة، وتحرير 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار، وجارى إعمال المتابعة الدورية للأسواق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ سوهاج: تخصيص أرض لإقامة وحدة اسعاف قرية مشطا بمدينة طما

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ سوهاج

اخبار سوهاج

حملات تموينيه



لا تفوتك
انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

"دعم مصر": خطة كاملة لتنظيم مؤتمرات حاشدة لدعم السيسى بجميع المحافظات

"دعم مصر": خطة كاملة لتنظيم مؤتمرات حاشدة لدعم السيسى بجميع المحافظات

كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"

كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"

ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية

ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية

كيف تتعرف على مدمن الحشيش عن طريق حركاته الجسدية وسلوكه الاجتماعى؟

كيف تتعرف على مدمن الحشيش عن طريق حركاته الجسدية وسلوكه الاجتماعى؟

5 لاعبين فشلوا فى خلافة محمد صلاح

5 لاعبين فشلوا فى خلافة محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة