تحرير 7 محاضر مخالفة فى حملة تموينية بمدينة جهينة بسوهاج

تحرير 7 محاضر مخالفة فى حملة تموينية بمدينة جهينة بسوهاجالسبت، 24 فبراير 2018 10:24 ص
حمله تموينية بمدينة جهينة بسوهاج
سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن تحرير 7 محاضر مخالفة فى حملة تموينية مكبرة بناحية مركز ومدينة جهينة، مشددا على الوحدات المحلية المختلفة بنطاق المحافظة بضرورة تكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والسلع والمواد الغذائية لضمان صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
ومن جانبه قال حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان إن الوحدة المحلية قامت بحملة للمرور على المحال التجارية والأسواق بالاشتراك مع إدارة التموين والإدارة البيطرية والإدارة الصحية والتفتيش المالى والإدارى، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر ذبح خارج السلخانة، وتحرير 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار، وجارى إعمال المتابعة الدورية للأسواق.
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