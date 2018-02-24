تاخر إقلاع طائرة الخطوط الأردنية لعطل فنى‎





كتب هانى عثمان

تأخر إقلاع طائرة الخطوط الملكية الإردنية من مطار القاهرة الدولى و المتجهة إلى عمان، اليوم السبت، 4 ساعات عن موعد الإقلاع المقرر لها.

وأفاد مصدر ملاحى بالمطار، بأن طائرة الخطوط الملكية الأردنية 504 المتجهة إلى عمان ، تأخرت بسبب عطل فنى.