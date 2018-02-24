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تاخر إقلاع طائرة الخطوط الأردنية لعطل فنى‎

السبت، 24 فبراير 2018 10:11 م
تاخر إقلاع طائرة الخطوط الأردنية لعطل فنى‎ مطار القاهرة




كتب هانى عثمان
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تأخر إقلاع طائرة الخطوط الملكية الإردنية من مطار القاهرة الدولى و المتجهة إلى عمان، اليوم السبت، 4 ساعات عن موعد الإقلاع المقرر لها.
 
وأفاد مصدر ملاحى بالمطار، بأن طائرة الخطوط الملكية الأردنية 504 المتجهة إلى عمان ، تأخرت بسبب عطل فنى.
 

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