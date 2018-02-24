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بنجلادش تطلق سراح عمال إغاثة أجانب بعد يوم من احتجازهم

السبت، 24 فبراير 2018 07:01 م
بنجلادش تطلق سراح عمال إغاثة أجانب بعد يوم من احتجازهم شرطة بنجلاديش




داكا (رويترز)
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قال مسئول كبير بالشرطة اليوم السبت، إن شرطة بنجلادش أطلقت سراح جميع عمال الإغاثة الأجانب الذين ألقى القبض عليهم بالقرب من مدينة كوكس بازار بسبب عدم إبراز جوازات سفرهم أو تصاريح العمل.

وكانت كتيبة التدخل السريع بشرطة بنجلادش احتجزت أمس الجمعة 11 من عمال الإغاثة الأجانب العاملين لدى مجموعة من المنظمات غير الحكومية وسلمتهم للشرطة المحلية.

وقال محمد أبو الخير الضابط المسئول عن مركز الشرطة فى حى أوخيا القريب من كوكس بازار إن اثنين من عمال الإغاثة من بريطانيا واثنين من إيطاليا وواحد من كل من تركيا وهولندا والنرويج وبلجيكا والبرازيل وكوريا وكينيا.

وقال لرويترز "جميعهم كانوا فى الطريق إلى مخيم لاجئين فى كوكس بازار بسياراتهم لكنهم لم يبرزوا جوازات سفرهم أو تأشيرات السفر أو تصاريح العمل".

وأضاف "أطلقنا سراحهم جميعا بعد تعهد مكتوب منهم بعدم زيارة أى مخيم مستقبلا أو التحرك بدون جواز سفر سليم أو تأشيرة سفر". 


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