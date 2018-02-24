بلاغ ضد شركة منشآت سياحية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين





كتب عبد الله محمود

تقدم ياسر قنطوش المحامى، بالنقض والإدارية العليا، ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن عملاء شركة منشآت سياحية، ضد صاحب الشركة ويدعى "إسحاق.إ".

وطالب "قنطوش" فى البلاغ، بمنع مالك الشركة من السفر والتحفظ على أمواله، للحفاظ على حقوق ملاك وعملاء الشركة، والذين تبين لهم عدم جدية الشركة، وقيامها بالتسويف وعدم تسليم أو بناء أى مرحلة من مراحل المشروع حتى الآن.



صورة من البلاغ المدم

وأوضح "قنطوش" فى بلاغه الذى حمل رقم 2308 لسنة 2018، أن الشاكين قاموا بالتعاقد مع هذه الشركة لشراء شاليهات، نظير مبالغ مالية باهظة الثمن، مضيفا أنه تم الاتفاق مع الشركة على تسليم تلك الشاليهات وفقا للمواعيد التى تم تحديدها خلال التعاقد مع هؤلاء العملاء بما جاء فى عقد الاتفاق الابتدائى المبرم بينهم، موضحا أن العملاء قاموا بدفع مقدم الحجز، مشيرا إلى أن الشركة أخلت بالاتفاق بينها وبين العملاء، حيث إنها لم تقم بتنفيذ المشروع الذى تم الإعلان عنه والاتفاق عليه.





نص البلاغ نص البلاغ