video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 فبراير 2018 07:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بلاغ ضد شركة منشآت سياحية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

السبت، 24 فبراير 2018 04:50 ص
بلاغ ضد شركة منشآت سياحية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين منشآت سياحية




كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق

تقدم ياسر قنطوش المحامى، بالنقض والإدارية العليا، ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن عملاء شركة منشآت سياحية، ضد صاحب الشركة ويدعى "إسحاق.إ".

 

وطالب "قنطوش" فى البلاغ، بمنع مالك الشركة من السفر والتحفظ على أمواله، للحفاظ على حقوق ملاك وعملاء الشركة، والذين تبين لهم عدم جدية الشركة، وقيامها بالتسويف وعدم تسليم أو بناء أى مرحلة من مراحل المشروع حتى الآن.

 

er
صورة من البلاغ المدم

 

وأوضح "قنطوش" فى بلاغه الذى حمل رقم 2308 لسنة 2018، أن الشاكين قاموا بالتعاقد مع هذه الشركة لشراء شاليهات، نظير مبالغ مالية باهظة الثمن، مضيفا أنه تم الاتفاق مع الشركة على تسليم تلك الشاليهات وفقا للمواعيد التى تم تحديدها خلال التعاقد مع هؤلاء العملاء بما جاء فى عقد الاتفاق الابتدائى المبرم بينهم، موضحا أن العملاء قاموا بدفع مقدم الحجز، مشيرا إلى أن الشركة أخلت بالاتفاق بينها وبين العملاء، حيث إنها لم تقم بتنفيذ المشروع الذى تم الإعلان عنه والاتفاق عليه.


ryth
نص البلاغ
 
44y
مطالب البلاغ

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بلاغ يتهم رجل وإمرأة بالبحيرة بالنصب على شاب فى بيع تمثال يشتبه أثريته

ضبط طالب بالإسكندرية بتهمة النصب على السيدات عن طريق "فيس بوك"

اخبار الحوادث

النائب العام

بلاغ رسمى

النصب والاحتيال

شراء شاليهات

جولف بارك

ياسر قنطوش



لا تفوتك
انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

"دعم مصر": خطة كاملة لتنظيم مؤتمرات حاشدة لدعم السيسى بجميع المحافظات

"دعم مصر": خطة كاملة لتنظيم مؤتمرات حاشدة لدعم السيسى بجميع المحافظات

كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"

كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"

ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية

ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية

كيف تتعرف على مدمن الحشيش عن طريق حركاته الجسدية وسلوكه الاجتماعى؟

كيف تتعرف على مدمن الحشيش عن طريق حركاته الجسدية وسلوكه الاجتماعى؟

5 لاعبين فشلوا فى خلافة محمد صلاح

5 لاعبين فشلوا فى خلافة محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة