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بعد ساعات.. أولى جلسات محاكمة عاطل تحرش بمواطنة أمام النادى الأهلى

السبت، 24 فبراير 2018 12:04 ص
بعد ساعات.. أولى جلسات محاكمة عاطل تحرش بمواطنة أمام النادى الأهلى تحرش- صورة أرشيفية




كتب أحمد إسماعيل
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تنظر محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة عاطل، متهم بالتحرش بمواطنة تعمل فى مجال حقوق المرأة أمام النادى الأهلى بالجزيرة.

وحددت نيابة قصر النيل الجزئية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، فى وقت سابق جلسة اليوم لنظر القضية. 

وروت "بسمة م" الحقوقية فى مجال المرأة، تفاصيل التحرش بها أمام نادى الأهلى بالجزيرة ، فأوضحت أنها فوجئت بشاب يسير خلفها ويقول لها "يا عسل"، وعندما اعترضت تلفظ بألفاظ خارجة.

وتابعت "بسمة" فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع": "نظرت خلفى واعترضت على اللفظ فشتمنى، ووجدته يرتدى جاكت مكتوب عليه النادى الأهلى، فتوقعت أنه أحد الموظفين فى النادى، وهنا دخلت لأمن النادى فى محاولة لردعه، فاكتشفت أنه ليس من الموظفين بالنادى".

واستطردت: "الأمن قالى دا اسمه أشرف، وعلى طول بيعمل مشاكل هنا، فتوجهت إلى قسم شرطة الجزيرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتحرش، وكانت المفاجأة أن رجال الشرطة بالقسم على دراية بتصرفات ذلك الشخص، وبالفعل أرسلوا أفراد من الأمن ليحضروه إلى القسم".

وتابعت: "عندما حضر اعترف بالواقعة، وتحرر له المحضر رقم 17100 جنح قصر النيل لسنة 2017، وتولت نيابة قصر النيل التحقيق معه وقررت إخلاء سبيله لحين الانتهاء من تحريات قسم شرطة الجزيرة عن الواقعة والتأكد من صحتها.

 


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