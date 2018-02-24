بعد استجابة مصر للطيران.. وصول المواطن المصرى المصاب فى الإمارات إلى القاهرة





كتب أحمد حمادة

وصل مطار القاهرة الدولى المواطن محمود سعد، الذى كان مصابا بكسور ويحتاج لعملية جراحية فى أحد مستشفيات الشارقة ولكنه لم يكن لديه ما يكفيه من أموال لاستكمال العلاج خاصة وأنه يحمل تأشيرة سياحية، على متن رحلة مصر للطيران القادمة من الإمارات.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إنه بعد الاتصال به عن طريق مكتب مصرللطيران فى دبى، تم اتخاذ اللازم لإعادته من الإمارات وتوفير سبل الرعاية المطلوبة من جانب الشركة له على الطائرة.

وكانت شركة مصر للطيران قد استجابت الاستغاثة المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والخاصة بمصرى الجنسية موجود حاليا بالشارقة بمستشفى القاسمى قسم جراحة العظام.

وأصيب المصرى بكسر مضاعف في الحوض، وتبين أنه يحمل فيزا سياحة ولا يوجد له تأمين، وتكاليف العملية الجراحية بالإمارات له مرتفعة جدا، وطلب من الشركة السماح له بالعودة على سرير مجهز لاستكمال العلاج.