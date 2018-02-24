بدء حفل استقبال علماء مصر تستطيع بأبناء النيل بالأقصر





محمود راغب - الأقصر أحمد مرعى - تصوير محمد زاهر

بدأ منذ قليل حفل استقبال علماء مصر تستطيع بابناء النيل ، بأحد فنادق الأقصر على ضفاف النيل، حيث كان فى استقبال العلماء ، كلا من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة ، والمهندس طارق الملا وزير البترول ، ومكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للاعلام وعدد كبير من الشخصيات العامة.

يأتى ذلك قبيل ساعات من انطلاق فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، الذى سيفتتح فعالياته غد الأحد، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزراء الهجرة والتعليم العالي والرى والانتاج الحربى والزراعة ، وبمشاركة 23 عالما من علماء المصريين فى الخارج، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

ويجمع المؤتمر عددًا من العلماء والخبراء المصريين الذين حققوا إنجازات كبيرة فى مجالات الزراعة والرى وإدارة الموارد المائية وحل مشاكل نقص المياه، كما أن بعضهم له إنجازات فى مجال الزراعة بالمناطق التى تعانى نقصًا مائيًا قد يصل إلى حد الندرة المائية.

ويعد مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" هو النسخة الثالثة من المؤتمر الوطنى لعلماء وخبراء مصر فى الخارج تحت عنوان "مصر تستطيع"، وهو أحد المحاور الاستراتيجية التى تتبناها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لربط الطيور المهاجرة بالوطن.

وكانت الوزارة قد عقدت المؤتمر الأول تحت عنوان "مصر تستطيع بعلمائها" فى ديسمبر 2016، وشارك فيه نخبة من العلماء المصريين بالمهجر ونتج عنه قرارات وتوصيات هامة تم تنفيذ عدد منها، وما زال يجرى تنفيذ المتبقى منها، والمؤتمر الثانى جاء تحت عنوان "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" الذى انعقد فى يوليو 2017، وشارك فيه نخبة متميزة من نابهات مصر المهاجرات اللائى حققن نجاحات مشرفة فى بلاد المهجر.







































































































































































