بدء اجتماع مجلس الأمن للتصويت على وقف إطلاق النار فى سوريا





أ ف ب

بدأ مجلس الأمن الدولى، اليوم السبت، اجتماعا للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنسانى فى سوريا كان موضوع مفاوضات طيلة 15 يوما للحصول على موافقة روسيا عليه.

ويُعقد الاجتماع بعد تأخر لمدة ساعتين تقريبا عن الموعد المقرر عند الساعة 17,00 ت ج، ولم يُعرف ما سيكون عليه موقف روسيا وما إذا كانت ستلجأ إلى حق النقض أو الامتناع أو تقرر التصويت على مشروع القرار.

وأفاد الدبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولى، أرجأ التصويت على مشروع قرار ينص على وقف لإطلاق النار فى سوريا لثلاثين يوما إلى السبت، ظهرا (1700 ت ج) لإفساح المجال أمام المزيد من المفاوضات.

وتجرى مشاورات حول مشروع القرار المتعلق بالهدنة منذ 9 فبراير، مع شن القوات الحكومية السورية حملة قصف جوى كثيفة تستهدف الغوطة الشرقية قرب دمشق التى تسيطر عليها المعارضة.