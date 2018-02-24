بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى تصادم سيارتين بالساحل الشمالى

مطروح - حسن مشالى

لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين، مساء اليوم، السبت، إثر حادث تصادم سيارتين، بالكيلو 107 على طريق الإسكندرية-مطروح، فى الاتجاه إلى مرسى مطروح، أمام بوابة مارينا 7 بالساحل الشمالى.

واستقبل مستشفى العلمين المركزى، 13 مصابا فى الحادث، ولفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة، عقب دخوله المستشفى وفشل عملية الإنعاش للقلب والرئتين، ويخضع حالياً 12 مصابا للعلاج من إصاباتهم المتفاوتة، والتى وصفت بأنها تتراوح بين المتوسطة والحرجة.

وكان قد دخل مستشفى العلمين، ضحايا حادث تصادم سيارتين وهم إبراهيم نصر إبراهيم "28 سنة" -من دمياط- مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف داخلى بالبطن وكدمات وسجحات متعددة بالجسم، وسعيد محمد إسماعيل "52 سنة"-من البحيرة- يعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية والقطنية وكدمات وسجحات متعددة بالجسم، وشفيق شفيق إبراهيم " 43 سنة"- من السلوم- مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح رضى فوق العين اليسرى وكدمات وسجحات متعددة بالجسم، ومحمد جمال صبرى " 18سنة"-من البحيرة- يعنى اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسجحات متعددة بالجسم، ومصطفى محمد السيد " 35سنة"- من المنيا- مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساقين وكدمات متعددة بالجسم، ورزق صابر عبد المنعم " 36 سنة"-من البحيرة- يعاين اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات وسجحات متعددة بالجسم، وأسامة رجب على " 45 سنة"-من البحيرة- مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية والقطنية وكدمات متفرقة بالجسم، وسلوى ناجح على " 36 سنة"-من السلوم- مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسجحات متعددة بالجسم، وأسماء شفيق شفيق " 7 سنوات"-من السلوم- مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسجحات متعددة بالجسم، ومحمد شفيق شفيق" 3 سنوات"- من السلوم- يعانى اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسجحات متعددة بالجسم، ومحمد حسن محمد " 27 سنة" -من الإسكندرية- يعاين اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية، ومدحت عبد الحكيم محمد " 33 سنة"- من البحيرة- مصاب كدمات وسجحات متعددة بالجسم.

ودخل المستشفى رضا توفيق محمد محمود " 26 سنة"- من البحيرة- وتم عمل إنعاش قلبى ورئوى ولم تستجب الحالة وتم إعلان وفاته.