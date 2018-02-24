بالأرقام.. نتيجة انتخابات نقابة المهندسين فى الفيوم





الفيوم - رباب الجالى

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالفيوم، فوز المهندس هشام والى بمنصب نقيب المهندسين بالمحافظة، بعد حصوله على 658 صوتًا.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بكشوف النقابة على مستوى المحافظة 7446 ناخب حضر منهم 1136 وبلغت الأصوات الباطلة 110، بينما الصحيحة 1026 صوتًا.

وأعلنت اللجنة باقى نتائج مجلس النقابة الفرعية ففى شعبة الكهرباء حصل المهندس محمد أحمد محمود أبو زيد على، 488 صوتًا، وجورج جورنى على 318 صوتا ومحمود فرج عيد على 188 صوتا وأحمد عبد الحميد عبد الباسط على 134 صوتا وأحمد ربيع على 511 صوتا، وهانى مصطفى فرج على 413 صوتًا.

وفى شعبة مدنى حصل المهندس هشام على محمود الغمرى على 418 صوتا، وعبد التواب عبد الحميد صالح على 134 صوتا، وعماد الدين محمدين أحمد على 70 صوتا، ومصطفى محمد عبد الله على مؤمن على 392 صوتا، وأحمد شعبان عبد الجواد سعد على 100 صوت، ومحمد على يوسف ذكى على 343 صوتا، وبسمة صابر على 127 صوتا وأحمد محمد صلاح مصطفى على 331 صوتا، وأسماء ظريف جمعة حسين أبو طالب على 434 صوتا، وإسلام صادق شعبان على 87 صوتا، وسامح مجدى يوسف على 134 صوتا، ومحمد عمر مكرم على 368 صوتا، وعصام الدين محمد على 20 صوتا، ومحمد عبد التواب على 111 صوتا.

وفى شعبة العمارة، حصل عبد الفتاح محمد عبد الفتاح على 478 صوتا، وأميرة صلاح الدين 417 صوتا، وعائشة رفعت سيد 131 صوتا.

وفى شعبة الغزل والكيمياء والتعدين حصل سعيد أحمد على بدوى على 377 صوتا، وأحمد أبو بكر إبراهيم 515 صوتا، وأحمد أبو الحارث 98 صوتا.