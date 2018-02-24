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انتشار أمنى فى حى مسلم بعاصمة أفريقيا الوسطى بعد اضطرابات

السبت، 24 فبراير 2018 06:28 م
انتشار أمنى فى حى مسلم بعاصمة أفريقيا الوسطى بعد اضطرابات شرطة أفريقيا الوسطى




بانجى (أ ف ب)
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نشرت حكومة أفريقيا الوسطى وبعثة الأمم المتحدة فى هذا البلد السبت، قوة أمنية فى حى "بى كاى 5" المسلم فى العاصمة بانجى، بعد مقتل 3 أشخاص مؤخرا فى مواجهات.

وصرح وزير الأمن فى أفريقيا الوسطى الجنرال هنرى وانزيت لنجويسارا مساء الجمعة للإذاعة الوطنية "على الحكومة إعادة السلام" إلى حى "بى كاى 5"، موضحا أن القوات المسلحة التى تدعم الشرطة والدرك ستتحرك تحت إشراف قوة الأمم المتحدة.

وأكد الضابط أنه يجب "التعامل مع كل حامل سلاح بالشكل المناسب"، وطلب من سكان الحى "الوقوف إلى جانب قواه الأمنية ودعم قوة الأمم المتحدة للقضاء على قطاع الطرق الذين يرفضون السلام ويريدون استمرار قرقعة السلاح" فى الحى. 


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