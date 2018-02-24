اليوم.. مجلس الأمن يصوت على وقف إطلاق النار فى سوريا





أ.ف.ب

أفاد دبلوماسيون، أن مجلس الأمن الدولى، أرجأ التصويت على مشروع قرار ينص على وقف لاطلاق النار فى سوريا لثلاثين يوما إلى السبت، ظهرا (1700 ت ج) لإفساح المجال أمام المزيد من المفاوضات.

وتجرى مشاورات حول مشروع القرار المتعلق بالهدنة منذ 9 فبراير، مع شن القوات الحكومية السورية حملة قصف جوى كثيفة تستهدف الغوطة الشرقية قرب دمشق التى تسيطر عليها المعارضة.