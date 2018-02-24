اليوم.. مجلس الأمن يصوت على وقف إطلاق النار فى سوريا

اليوم.. مجلس الأمن يصوت على وقف إطلاق النار فى سورياالسبت، 24 فبراير 2018 02:59 ص
مجلس الأمن الدولى
أ.ف.ب
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أفاد دبلوماسيون، أن مجلس الأمن الدولى، أرجأ التصويت على مشروع قرار ينص على وقف لاطلاق النار فى سوريا لثلاثين يوما إلى السبت، ظهرا (1700 ت ج) لإفساح المجال أمام المزيد من المفاوضات.
وتجرى مشاورات حول مشروع القرار المتعلق بالهدنة منذ 9 فبراير، مع شن القوات الحكومية السورية حملة قصف جوى كثيفة تستهدف الغوطة الشرقية قرب دمشق التى تسيطر عليها المعارضة.
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