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اليوم.. مجلس الأمن يصوت على وقف إطلاق النار فى سوريا

السبت، 24 فبراير 2018 02:59 ص
اليوم.. مجلس الأمن يصوت على وقف إطلاق النار فى سوريا مجلس الأمن الدولى




أ.ف.ب
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أفاد دبلوماسيون، أن مجلس الأمن الدولى، أرجأ التصويت على مشروع قرار ينص على وقف لاطلاق النار فى سوريا لثلاثين يوما إلى السبت، ظهرا (1700 ت ج) لإفساح المجال أمام المزيد من المفاوضات.

وتجرى مشاورات حول مشروع القرار المتعلق بالهدنة منذ 9 فبراير، مع شن القوات الحكومية السورية حملة قصف جوى كثيفة تستهدف الغوطة الشرقية قرب دمشق التى تسيطر عليها المعارضة.


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