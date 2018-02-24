video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 فبراير 2018 07:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اليوم.. بدء محاكمة تشكيل عصابى متهم بسرقة سيارة تابعة لمحافظة الاسماعيلية

السبت، 24 فبراير 2018 02:38 ص
اليوم.. بدء محاكمة تشكيل عصابى متهم بسرقة سيارة تابعة لمحافظة الاسماعيلية جنايات الاسماعيليه - أرشيفية




الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

تبدأ اليوم السبت محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الرابعة" برئاسة المستشاران على عرفان عبدالوهاب، جاب الله جاب الله عوض الله رئيسا المحكمة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالكريم عبد العزيز وأحمد عبدالمنعم صبرى، بأمانة سر احمد عبداللطيف العركى  ومحمد صلاح العجوز أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابى متهم بسرقة سيارة تابعة لمحافظة الاسماعيلية  تحت تهديد السلاح وتقطيعها وبيعها فى محافظة الدقهلية.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اخطارا من مأمور مركز ابوصوير بتلقيه بلاغا من "غريب.ح.م"54 عاما سائق بحى ثان الإسماعيلية يقول فى بلاغه انه فوجئ بقيام مجموعة مسلحة بسرقة سيارة النظافة التى يقودها تحت تهديد السلاح وان السيارة تحمل ارقام 194 محافظةتابعة لحى ثان الاسماعيلية أثناء تواجده بمقلب القمامة بدائرة مركز ابوصوير.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف لغز سرقة السيارة والقبض على سارقيها وتقديمهم للنيابة واستعادة السيارة المسروقة.

وتوصل فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم كلا من المتهم" صلاح .خ. ا" 36 عاما، سائق، مقيم بمحافظة الدقهلية والمتهم "منصور. ا. م" 28عاما ، سائق، مقيم  بدائرة  مركز شرطة الإسماعيلية والمتهم "محمود. ع" صاحب ورشة كاوتش، بدائرة مركز شرطة أبوصوير والمتهم "أحمد .ع. غ" مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب " هارب وجارى ضبطه".

 عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبط المتهمين عدا المتهم الرابع.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب والتحفظ على السيارة بنطاق محافظة الدقهلية للتصرف فيها بتقطيعها وبيعها قطع غيار عن طريق كلٍامن المتهم "محمد. ف. م" 41 عاما، صاحب ورشة ميكانيكا، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس  "تم ضبطه"والمتهم"حازم .س. ع" 36عاما ، حداد، مقيم ببندر المنزلة.. تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى قدره 18,000 جنيه)و قرر أنه حصيلة تقطيعه للسيارة.

 وبإرشادهما تم ضبط أجزاء السيارة التى تم تقطيعها، كما تم بإرشاد المتهمين ضبط (بندقية آلية و14 طلقة والسيارة المستخدمة فى الواقعة).

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وقررت النيابة العامة احالتهم محبوسين الى محكمة الجنايات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن 7 سنوات لوالد البطلة ريم مجدى فى واقعة مصرعها بالإسماعيلية

الاسماعيلية

تشكيل عصابى

سطو مسلح

سرقة سيارة محافظة الاسماعيلية

الدقهلية

سلاح الى



لا تفوتك
انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

"دعم مصر": خطة كاملة لتنظيم مؤتمرات حاشدة لدعم السيسى بجميع المحافظات

"دعم مصر": خطة كاملة لتنظيم مؤتمرات حاشدة لدعم السيسى بجميع المحافظات

كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"

كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"

ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية

ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية

كيف تتعرف على مدمن الحشيش عن طريق حركاته الجسدية وسلوكه الاجتماعى؟

كيف تتعرف على مدمن الحشيش عن طريق حركاته الجسدية وسلوكه الاجتماعى؟

5 لاعبين فشلوا فى خلافة محمد صلاح

5 لاعبين فشلوا فى خلافة محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة