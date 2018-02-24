اليوم.. انقطاع المياه عن مدينة مطوبس بكفر الشيخ 12 ساعة للصيانة





كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء عصام رصاص، عن انقطاع مياه الشرب عن جميع قرى مركز ومدينة مطوبس، اليوم السبت، ولمدة 12 ، من الساعة السادىسة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء ،للصيانة وغسيل وتعقيم المروقات والخزانات الأرضية في محطات المياه.

وطالبت الوحدة المحلية المواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب في فترة قطع المياه عن قرى ومركز مطوبس .