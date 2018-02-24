اليوم.. "الإدارية العليا" تنظر الطعن ضد إلغاء التحفظ على أموال "أبو تريكة"





كتب أحمد عبد الهادى

تواصل المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة اليوم السبت نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق.

اختصم الطعن رقم 81910 لسنة 63 قضائية عليا ، كلا من، محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى.

وقال محمد عثمان المحامى ، إن هيئة قضايا الدولة تقدمت فى الجلسة الماضية بطلب تأجيل نظر الطعن لتقديم ما لديها من مستندات والاطلاع على على آخر ما تقدم منه، مؤكدا، ننتظر ما تقدمه قضايا الدولة من جديد للرد عليه ونطلب حجزها للحكم .

وكان محمد عثمان دفاع أبوتريكة، تقدم باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، فى 10 يناير الماضى الاستشكال.

وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن فى 21 يونيو 2016 الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من أبو تريكة ويطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضى الدولة، بذلك وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.