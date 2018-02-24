video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 فبراير 2018 07:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اليوم.. استكمال مرافعة دفاع طارق النهرى فى إعادة محاكمته بـ"أحداث الوزراء"

السبت، 24 فبراير 2018 02:00 ص
اليوم.. استكمال مرافعة دفاع طارق النهرى فى إعادة محاكمته بـ"أحداث الوزراء" هيئة المحكمة ـ صورة أرشيفية




كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت برئاسة المستشار ناجى شحاتة، سماع مرافعة دفاع الفنان طارق النهرى و3 آخرين، فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى.

 تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى.

 وكانت المحكمة قضت بمعاقبة الفنان طارق النهرى غيابيا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

 واشتعلت النيران فى المجمع العلمى خلال ديسمبر 2011، وألقى القبض على طارق النهرى فى إبريل 2012 بتهمة التورط فى القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق النهرى بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهرى وآخرين.

 وأسندت النيابة للمتهمين، مقاومة السلطات والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض السيارات التابعة لوزارة الصحة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل إعادة محاكمة طارق النهرى و3 آخرين بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ 24 فبراير

تأجيل إعادة محاكمة طارق النهرى و3 آخرين بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ23 ديسمبر

تأجيل إعادة محاكمة طارق النهرى و3 آخرين فى أحداث مجلس الوزراء

طارق النهرى

الفنان طارق النهرى

حرق المجمع العلمى

احداث مجلس الوزراء

احداث يناير

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم



لا تفوتك
انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

"دعم مصر": خطة كاملة لتنظيم مؤتمرات حاشدة لدعم السيسى بجميع المحافظات

"دعم مصر": خطة كاملة لتنظيم مؤتمرات حاشدة لدعم السيسى بجميع المحافظات

كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"

كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"

ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية

ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية

كيف تتعرف على مدمن الحشيش عن طريق حركاته الجسدية وسلوكه الاجتماعى؟

كيف تتعرف على مدمن الحشيش عن طريق حركاته الجسدية وسلوكه الاجتماعى؟

5 لاعبين فشلوا فى خلافة محمد صلاح

5 لاعبين فشلوا فى خلافة محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة