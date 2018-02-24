النيابة تتسلم تقريرا بحالة عامل أشعل النار فى ملابسه بأكتوبر

النيابة تتسلم تقريرا بحالة عامل أشعل النار فى ملابسه بأكتوبرالسبت، 24 فبراير 2018 03:00 ص
مديرية أمن الجيزة
كتب أحمد الجعفرى
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تسلمت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر التقرير الطبى الخاص بعامل، أشعل النار فى ملابسه داخل مؤسسة طباعة ونشر وتبين من خلال التقرير إصابته بحروق من الدرجة الأولى، وأن حالته الصحية مستقرة.
وكشفت التحقيقات، أن العامل يعانى من مرض نفسى منذ فترة، وأنه أشعال النار بملابسه داخل مبنى مؤسسة للطباعة والنشر، وتم السيطرة عليه، ولم تخلف الواقعة أى خسائر مادية أو بشرية.
تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد إشعال أحد الأشخاص النار بملابسه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.
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