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النيابة تبدأ معاينة موقع حادث أتوبيس الإسكندرية وتسمع أقوال المصابين

السبت، 24 فبراير 2018 06:18 م
النيابة تبدأ معاينة موقع حادث أتوبيس الإسكندرية وتسمع أقوال المصابين حريق اتوبيس الإسكندرية




الإسكندرية أسماء على بدر
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أمر المستشار مصطفى هانى زكى، المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية بانتقال فريق من نيابة محرم بك لمعاينة موقع حادث أتوبيس الطريق الدولى وندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث وتحديد أسباب اشتعال النيران وسؤال المصابين بالمستشفى عندما تسمح حالتهم بذلك وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار السائق الهارب والذى تسبب فى الحادث، كما تستمع النيابة إلى اقوال المصابين فى الحادث.


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