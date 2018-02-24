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النرويج تنفق 13 مليون دولار لتطوير قبو بذور يوم القيامة

السبت، 24 فبراير 2018 08:29 ص
النرويج تنفق 13 مليون دولار لتطوير قبو بذور يوم القيامة النرويج - أرشيفية




رويترز
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قالت الحكومة النرويجية، يوم الجمعة، إنها تعتزم إنفاق 100 مليون كرونة نرويجية (13 مليون دولار) لتطوير "قبو بذور يوم القيامة" الذى بنى على جزيرة فى القطب الشمالى قبل 10 سنوات لحماية الامدادات الغذائية فى العالم.

ويعمل قبو البذور العالمية سفالبارد بمثابة مجمد طبيعى عميق لدعم البنوك الجينية فى العالم فى حالة وقوع كوارث تتراوح ما بين الحرب النووية والاحتباس الحرارى العالمى. ويضم القبو نحو 900 ألف عينة من البذور.

وقالت وزارة الزراعة فى بيان إن التجديد سوف يشمل "بناء نفق وصول جديد مصنوع من الخرسانة وكذلك مبنى خدمات لإيواء وحدات للطاقة والتبريد الطارئة وغيرها من المعدات الكهربائية التى تنبعث منها الحرارة عبر النفق".

وأدى الذوبان غير المتوقع للجليد الدائم التجمد إلى تدفق بعض المياه إلى مدخل النفق المؤدى إلى القبو فى أواخر عام 2016. وقالت النرويج قبل نحو عشر سنوات إنها أنفقت 9 ملايين دولار لبناء هذا المرفق.

وفى عام 2015، انسحب باحثون لأول مرة من القبو بعد أن دمرت الحرب الأهلية فى سوريا بنكا للبذور بالقرب من مدينة حلب السورية. وتمت زراعة البذور وإعادة إيداعها فى قبو سفالبارد العام الماضى.

وقال وزير الزراعة جون جورج ديل فى بيان "هذا يدل على أن قبو البذور هو تأمين عالمى لتوفير الإمدادات الغذائية للأجيال القادمة".

 

 


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