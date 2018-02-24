المكتب الثقافى المصرى فى برلين يقيم حفلا غنائيا لجمعية موسيقى الجاز بمصر





كتب أحمد جمعة

فى إطار الاهتمام بتعزيز الأشكال المختلفة لتواصل مصر مع العالم، لاسيما فى المجال الثقافى، أقام المكتب الثقافى المصرى فى برلين حفلاً غنائياً مساء يوم الجمعة بمقر السفارة المصرية للفنان أحمد حرفوش مؤسس جمعية موسيقى الجاز فى مصر وفرقته الموسيقية، حيث قدّم حرفوش مشروعه الغنائى الجديد "مشروع موسيقى الجاز فى مصر"، الذى يعيد إحياء تراث الأغانى المصرية والعربية فى فترتىّ الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى بتوزيع جديد، وذلك فى حضور مكثف لنحو 150 شخصا من المسئولين الألمان والسفراء المعتمدين، وكذا المواطنيين الألمان وأبناء الجاليتين المصرية والعربية.

وقد ألقى السفير الدكتور بدر عبد العاطى كلمة فى مستهل الحفل أكد فيها أهمية فكرة المزج التى يقودها الفنان حرفوش بين الموسيقى العربية والغربية، فى ضوء ما تلعبه الموسيقى والثقافة بوجهٍ عام من دور مهم فى التقريب بين الشعبين المصرى والألمانى.

وقد أشار الدكتور أحمد غنيم مدير المكتب الثقافى ببرلين إلى حرص المكتب على بلورة أفكار جديدة من شأنها إثراء التبادل الثقافى والفنى بين مصر وألمانيا، منوهاً بتاريخ الفنان حرفوش والفعاليات المتعددة التى أقامها فى مختلف دول العالم، ودوره فى إحياء التراث المصرى القديم بشكل جديد.

وتم فى نهاية الحفل تقديم درع المركز الثقافى المصرى ببرلين للفنان أحمد حرفوش تقديرا لدوره فى دعم الفن والتقارب الثقافى بين مصر والعالم.