المطار يستقبل 12 مرحلا من السعودية لمخالفته شروط الإقامة‎





كتب هانى عثمان

استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى12 مرحلا مصريا بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل داخل المملكة العربية السعودية.

وأوضح مصدر بالمطار، أن المرحلين وصلوا على متن الطائرة المصرية من جدة، وتم تشكيل فريق متخصص لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تبين طلب 2 منهم لتنفيذ أحكام قضائية.

وخلال المناقشات معهم أقر المرحلون، أن السلطات الأمنية السعودية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة.