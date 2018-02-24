"المرور" تحرر 373 مخالفة متنوعة بـ6 أكتوبر خلال 24 ساعة

"المرور" تحرر 373 مخالفة متنوعة بـ6 أكتوبر خلال 24 ساعةالسبت، 24 فبراير 2018 04:00 ص
حملة مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 373 مخالفة مرورية متنوعة، منها 197 مخالفة نموذج 125 و 35 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 17 مركبة توك توك وضبط 13 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
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