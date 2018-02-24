المرصد السورى: محادثات الأمم المتحدة مستمرة حول وقف إطلاق النار بالغوطة

المرصد السورى: محادثات الأمم المتحدة مستمرة حول وقف إطلاق النار بالغوطةالسبت، 24 فبراير 2018 08:34 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة (أ ف ب)
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تواصلت المحادثات السبت، فى الأمم المتحدة حول إعلان وقف لاطلاق النار فى سوريا لمدة شهر ما أدى إلى تاخير بدء جلسة مجلس الأمن فى موعدها المحدد والتى يرتقب أن يطرح فيها مشروع قرار بهذا الصدد للتصويت، وذلك بهدف تفادى فيتو روسى بحسب دبلوماسيين.
ولم يعرف فورا إن كان سيتم إرجاء التصويت على مشروع قرار يطالب بهدنة تجيز نقل المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى، وبعد هذا الموعد بحوالى 20 دقيقة كانت قاعة مجلس الأمن شبه فارغة إلا من مندوبين اثنين.
وصرحت المندوبة الأمريكية إلى الأمم المتحدة نيكى هايلى لصحفيين "اليوم سنرى إن كان لدى الروس ضمير"، دون توفير توضيحات.
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