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المرصد السورى: اقتتال داخلى بين فصائل جهادية ومقاتلة شمال غرب سوريا

السبت، 24 فبراير 2018 09:25 م
المرصد السورى: اقتتال داخلى بين فصائل جهادية ومقاتلة شمال غرب سوريا سوريا - أرشيفية




بيروت (أ ف ب)
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 تدور معارك عنيفة بين هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا" وائتلاف فصائل اسلامية فى شمال غرب سوريا تأتى فى سياق "صراع على النفوذ"، وتسببت السبت بمقتل 5 مدنيين على الأقل وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان.

وتأتى هذه المعارك بعد أقل من أسبوع من اعلان حركة أحرار الشام الاسلامية وفصيل نور الدين الزنكى، أبرز الفصائل غير المسلحة، توحدهما تحت مسمى "جبهة تحرير سوريا" ودعوتهما بقية المجموعات للانضمام اليهما، فى خطوة ربطها محللون بتصاعد نفوذ هيئة تحرير الشام التى تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب.

وأفاد المرصد السبت عن معارك عنيفة تدور بين الطرفين منذ الثلاثاء فى مناطق عدة فى الأرياف الشمالية والشرقية والجنوبية لادلب، تسببت بمقتل خمسة مدنيين على الأقل السبت.

ومنذ بدء الهجوم، تمكنت "جبهة تحرير سوريا" من طرد هيئة تحرير الشام من 26 قرية وبلدة ومدينة، أبرزها مدينتا معرة النعمان وأريحا.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لفرانس برس إن "الفصائل تخوض حرب الغاء وصراع على النفوذ" يمتد الى الريف الغربى لمحافظة حلب المجاورة. 


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