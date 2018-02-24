المؤتمر الإسلامى الأوروبى: جهود الأوقاف المصرية تفضح الدول الداعمة للإرهاب





كتب – إسماعيل رفعت

أكد أمين عام المؤتمر الإسلامى الأوروبى، د. محمد البشارى، ورئيس فيدرالية مسلمى فرنسا، على أهمية مؤتمر وزارة الأوقاف المصرية السنوى، والذى ينعقد للعام الـ28 بالقاهرة يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وأضاف البشارى لـ"اليوم السابع"، أن ملتقيات المؤسسة الدينية المصرية، والأوقاف أصبحت فضاًء مهما و ضروريًا للتشاور و تبادل الاّراء و التعرف على التجارب العالمية لصقلها، و والخروج بمشروع عالمى يعمل على تحصين ابناءنا من تيارات الموت و تفكيك أفكارهم المتطرفة، و فضح الدول الراعية للإرهاب.

وقال البشارى: سنبحث كيف يمكن مواجهة الإرهاب فى صفوف أبناء الأقليات المسلمة من خلال التأطير الدينى المعتدل للأئمة و الدعاة، والنهوض بالمؤسسات القائمة على الشأن الدينى، و مد جسور التعاون مع المعتدلين فى كل البلدان.