القبض على عاطل قبل بيعه 200 زجاجة خمور داخل منزله فى الدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز تمى الإمديد بالدقهلية، من القبض على عاطل بحوزته كمية من زجاجات الخمور أثناء محاولته بيعها.

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد خيرى مدير مباحث المديرية، بورود معلومات إلى الرائد أحمد فتح الله رئيس مباحث مركز تمى الإمديد، باتجار عاطل فى الخمور داخل منزله بقرية أبو داود السباخ التابعة لدائرة المركز.

تم إعداد مأمورية، وتم ضبط عاطل شهرته "عبده خديجة" بمنزله بالقرية، وتم ضبط 200 زجاجة خمور، وتم التحفظ عليها، وتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.