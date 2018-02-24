"الغرف التجارية": تنفيذ 22 مشروعا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى بـ80 مليون يورو





كتب : حسام الشقويرى

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الغرف قامت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى وغرف البحر المتوسط بتنفيذ 22 مشروعا إقليميا، بمنح تجاوزت 80 مليون يورو فى مجال الابتكار.

وأضاف الوكيل فى تصريحات له خلال مسابقة تدشين الموسم الثانى من مسابقة (بوابة الابتكار) والاحتفال بتوزيع جوائز الموسم الأول تحت رعاية وزارات التعليم العالى والتجارة والبحث العلمى والصناعة والتجارة والتربية والتعليم الفنى وممول من الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية، أن الغرف تشارك فى إنشاء المعارض والمعاهد الصناعية والتى تكون تابعة للحكومة أو المجالس الشعبية من خلال جمع البيانات للتجارة والصناعة لمواكبة التكنولوجيا العالمية.

وأشار الوكيل إلى أنه يتم حاليا المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة لدعم الابتكار والمبتكرين من خلال رجال الأعمال والتجار والذين يسهمون فى توفير 80 % من فرص عمل، و100% من الصادرات، لافتًا إلى تقديم كامل الموارد من خلال الغرف للعلم والفكر، ويتم اليوم تكريم الفائزين فى جميع مجالات التعليم المهنى لدعم شباب مصر المتميز، وسيتم تحويل الابتكارات إلى الشركات لتحول لفرص عمل بكافة ربوع مصر.

وأوضح الوكيل، أن المسابقة اشترك بها أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة بمشاركة القطاع الخاص والوزارات المعنية فى جميع محافظات الجمهورية بنحو 1747 فكرة ابتكارية، لافتًا إلى أن جوائز المسابقة مقدمة من اتحاد الغرف التجارية بقيمة 150 ألف جنيه، كما تم تدريب المصدرين وسوف نقوم بالمرحلة المقبلة بتدريب المستوردين.