العراق: العثور على عبوات ناسفة وقذائف فى أنفاق لداعش بصلاح الدين

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أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية ضبط مضافات وأنفاق لتنظيم "داعش" فى جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم السبت، إنه خلال عملية نوعية استندت لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية، بالاشتراك مع استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين، من ضبط عدد من المضافات والأنفاق فى جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين.



وكشف بيان مديرية الاستخبارات العسكرية، أنه تم العثور بداخل هذه الاتفاق والمضافات على 25 عبوة ناسفة على شكل قذائف عيار 155 ملم والعديد من الدوائر الكهربائية التى تستخدم فى التفجير وعشرات الحشوات الدافعة، بالإضافة إلى كمية من الكتب والمنشورات والشعارات التى تروج للأفكار التكفيرية.