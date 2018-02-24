العثور على جثة شاب مجهول الهوية قرب مصنع سكر دشنا فى قنا





قنا - وائل محمد

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دشنا فى قنا، اليوم السبت، على جثة شاب مجهول الهوية بجوار الكمين الأمنى لمصنع سكر دشنا، وفق مصدر بمستشفى دشنا المركزى.



كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى إخطارآ يفيد باستقبال مستشفى قنا العام جثة شاب، ليست معه أوراق تثبت هويته، فى العشرينيات من عمره، عقب العثور عليه بجوار الكمين الأمنى لمصنع سكر دشنا.



وقال مصدر، إن الجثة ليست بها أثار قتل بسلاح، ويشتبه تعرضها لحالة هبوط حاد فى الدورة الدموية، وتحرر محضرا بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.



