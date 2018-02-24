العثور على جثة رجل بها طلقات نارية ملقاة وسط الزراعات بكوم أمبو

العثور على جثة رجل بها طلقات نارية ملقاة وسط الزراعات بكوم أمبوالسبت، 24 فبراير 2018 10:10 م
جثة - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
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عثر أهالى قرية المنشية بمركز كوم أمبو محافظة أسوان، مساء اليوم، السبت، على جثة شخص وبها طلقات نارية ملقاة وسط زراعات القرية.
تلقى العميد أحمد يونس، مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بلاغاً بالواقعة، وانتقلت على الفور قوة أمنية من مركز الشرطة، وتبين من التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائى تحت إشراف العميد محمود عوض، مدير الإدارة، أن الجثة لرجل يدعى "صلاح.ح" 44 سنة، مقيم قرية المنشية بمركز كوم أمبو، ومصابة بـ5 طلقات نارية من شخص مجهول.
وبإخطار اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، كلف إدارة البحث الجنائى بكشف ملابسات الحادث وسرعة ضبط المتهم المتورط فى الواقعة.
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