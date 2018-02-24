video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 فبراير 2018 08:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على جثة رجل بها طلقات نارية ملقاة وسط الزراعات بكوم أمبو

السبت، 24 فبراير 2018 10:10 م
العثور على جثة رجل بها طلقات نارية ملقاة وسط الزراعات بكوم أمبو جثة - أرشيفية




أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق

عثر أهالى قرية المنشية بمركز كوم أمبو محافظة أسوان، مساء اليوم، السبت، على جثة شخص وبها طلقات نارية ملقاة وسط زراعات القرية.

تلقى العميد أحمد يونس، مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بلاغاً بالواقعة، وانتقلت على الفور قوة أمنية من مركز الشرطة، وتبين من التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائى تحت إشراف العميد محمود عوض، مدير الإدارة، أن الجثة لرجل يدعى "صلاح.ح" 44 سنة، مقيم قرية المنشية بمركز كوم أمبو، ومصابة بـ5 طلقات نارية من شخص مجهول.

وبإخطار اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، كلف إدارة البحث الجنائى بكشف ملابسات الحادث وسرعة ضبط المتهم المتورط فى الواقعة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حريق بأحد العقارات السكنية بأسوان والحماية المدنية تدفع بـ4 سيارات

كوم امبو

قريه المنشيه

مديريه امن اسوان

اخبار اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
فيديو.. عمرو أديب بـ"ON E" يكشف حقيقة جاكت السيسى.. ويثنى على تغطية "اليوم السابع"

فيديو.. عمرو أديب بـ"ON E" يكشف حقيقة جاكت السيسى.. ويثنى على تغطية "اليوم السابع"

تطورات خلية دمياط الإرهابية من البداية حتى الحكم بالإعدام × 16 معلومة

تطورات خلية دمياط الإرهابية من البداية حتى الحكم بالإعدام × 16 معلومة

عبدالرحيم على يكشف فى أجرأ حوار لـ"اليوم السابع" تفاصيل جلسة خاصة لمدة 3 ساعات مع شفيق بالإمارات قبل بيان ترشحه.. وماذا دار بينه وعنان داخل فندق الشانزيليزيه بباريس قبل 4 شهور عندما أخبره نيته الترشح للانتخابات

عبدالرحيم على يكشف فى أجرأ حوار لـ"اليوم السابع" تفاصيل جلسة خاصة لمدة 3 ساعات مع شفيق بالإمارات قبل بيان ترشحه.. وماذا دار بينه وعنان داخل فندق الشانزيليزيه بباريس قبل 4 شهور عندما أخبره نيته الترشح للانتخابات

"اليوم السابع" يكشف انتشار لعبة "السلايم" فى المحلات رغم تحذيرات الإصابة بالتسمم والسرطان.. شبرا ووسط البلد أكثر الأماكن لعرضها ويتراوح سعرها من 10 لـ 25 جنيها.. والتجار يؤكدون: "آمنة.. ونتعرض لحرب تجارية"

"اليوم السابع" يكشف انتشار لعبة "السلايم" فى المحلات رغم تحذيرات الإصابة بالتسمم والسرطان.. شبرا ووسط البلد أكثر الأماكن لعرضها ويتراوح سعرها من 10 لـ 25 جنيها.. والتجار يؤكدون: "آمنة.. ونتعرض لحرب تجارية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة