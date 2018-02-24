"الصحفيين": 6 ملايين جنيه فائض بميزانية النقابة.. وفتح باب مشروع العلاج أسبوعا

كتب محمد السيد

قرر مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه اليوم، السبت، فتح باب التقديم لمشروع العلاج لمدة أسبوع آخر للزملاء الذين لم يلحقوا به والموافقة على الموازنة.

وقال حسين الزناتى، السكرتير العام المساعد للنقابة، إن مجلس النقابة قرر أيضا عمل حصر للعمالة بالنقابة وإجراء مسابقة لدعم النقابة بموظفين جدد.

وأضاف فى تصريحات صحفية له،انه تمت مناقشة ميزانية النقابة، التى حققت فائضا فى إيرادتها أكثر من 6 ملايين جنيه هذا العام رغم عدم وجود دعم من الدولة خلال العام المالى الماضى.

وذكر حسين الزناتى أن المجلس قرر بدء تنفيذ جهود جديدة لتنمية موارد للنقابة والاستثمار بما يحقق عائدات لها.

وإعداد ملف للتطورات القانونية والاستعانة بمكتب استشارات قانونية فى القضية الخاصة بأرض النادى الاجتماعى بمدينة نصر.