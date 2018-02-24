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الصحة: وفاة 8 مواطنين وإصابة 21 آخرين فى حادث اشتعال أتوبيس بالإسكندرية

السبت، 24 فبراير 2018 05:12 م
الصحة: وفاة 8 مواطنين وإصابة 21 آخرين فى حادث اشتعال أتوبيس بالإسكندرية أتوبيس إسكندرية




كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، السبت، وفاة 8 مواطنين وإصابة 21 آخرين، إثر اشتعال أتوبيس، بمنطقة نزلة كوبرى الألمانى بإاتجاه كارفور محرم بك محافظة الإسكندرية.

 

أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم نقل 11 مصابا إلى مستشفى رأس التين، و6 إلى مستشفى القبارى، و4 إلى مستشفى جمال عبدالناصر، فيما تم نقل حالات الوفاة إلى مشرحة كوم الدكة ورأس التين، بواسطة 16 سيارة إسعاف مجهزة.

 

وأشار "مجاهد" إلى أن إصابات مستشفى القبارى تتعدى نسبة الحروق بهم إلى 90%، بينما تتراوح باقى الإصابات إلى حروق بدرجات أقل من ذلك، لافتاً إلى أن جميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة مواطن وإصابة 9 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس بعمود إنارة، أعلى محور 26 يوليو، اتجاه ميدان لبنان، بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ5 سيارات اسعاف مجهزة نقلت جميع المصابين وحالة الوفاة إلى مستشفيى إمبابة العام وزايد التخصصى.

وكشف "مجاهد"، إلى أن الإصابات تراوحت ما بين جروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه كسور، واشتباه ما بعد الارتجاج، لافتاً إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفيات.

 

 


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وزارة الصحة

مستشفى جمال عبد الناصر

الاسكندريه



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