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الشرطة المغربية تداهم مقر صحيفة فى كازابلانكا وتعتقل صحفيا

السبت، 24 فبراير 2018 06:00 ص
الشرطة المغربية تداهم مقر صحيفة فى كازابلانكا وتعتقل صحفيا عناصر من الشرطة المغربية




الرباط (أ ف ب)
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اعتقلت الشرطة المغربية، الجمعة، كاتبا وناشرا صحافيا بارزا يعرف بافتتاحياته الناقدة للسلطات فى هذا البلد العربى الواقع فى شمال أفريقيا، على ما أفاد زميل له، وقال منير أبو المعالى لوكالة "فرانس برس" إن بوعشرين (49 عاما) اعتقل فى مداهمة للشرطة لمقر صحيفة "أخبار اليوم" فى كازابلانكا.

وأوضح أن حوالى 20 شرطيا يرتدون ملابس مدنية داهموا مكاتب الصحيفة وفتشوها، مضيفا أن الشرطة "التقطت صورا وصادرت مفاتيح" المكتب، وصرّح ابو المعالى أنه لم تعرف على الفور أسباب اعتقال بوعشرين، وأكدت الصحيفة الناطقة بالعربية على موقعها اعتقال مدير النشر فيها، دون أن تشير إلى اسباب ذلك، وهذا ليس الخلاف الأول لبوعشرين مع السلطات المغربية.

ففى العام 2009، حُكم على بوعشرين ورسّام الكاريكاتور خالد كدار بالسجن اربع سنوات لكل منهما مع ايقاف التنفيذ بعد محاكمتين منفصلتين بسب كاريكاتور عن حفل زواج اعتبر مهينا للعائلة الملكية المغربية.

وتضمن الحكم فرض غرامات باهظة بحقهما، فيما اغلقت الصحيفة، وواجه بوعشرين ايضا دعاوى ضده من وزراء فى الحكومة الذين اتهموه بالتشهير بحقهم، وفى يونيو عام 2010 حكم على بوعشرين بالسجن ستة اشهر بسبب قضية احتيال متعلقة بصفقة عقارية.


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