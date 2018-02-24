السعودية تُدين الهجمات الإرهابية فى مقديشو وأفغانستان

السعودية تُدين الهجمات الإرهابية فى مقديشو وأفغانستانالسبت، 24 فبراير 2018 10:19 م
الملك سلمان
أ ش أ
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أدانت المملكة العربية السعودية التفجير بسيارتين ملغومتين الذى وقع فى العاصمة الصومالية مقديشيو ، والهجمات التى شهدتها العاصمة كابول وإقليم فراه بجمهورية أفغانستان.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية تأكيده على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب تلك الدول الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوى الضحايا وحكومتى وشعبى الصومال وأفغانستان ، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.
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