السجن 5 سنوات لمندوب مبيعات اختلس نصف مليون جنيه من شركة بالقليوبية





القليوبية - حسن عفيفى

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، بمعاقبة مندوب مبيعات بإحدى الشركات بالسجن 5 سنوات، بتهمة اختلاس مبلغ نصف مليون جنيه من أموال الشركة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن ربيع شعيب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحى ويصا وأحمد محمود دهشان، وأمانة سر محمد عبد الوهاب.

وتعود القضية إلى أواخر العام الماضى، عندما تلقى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بلاغا من مدير الشؤون القانونية بالشركة، يفيد باستيلاء مندوب مبيعات مقيم فى شبين القناطر، على مبلغ نصف مليون جنيه من أموال الشركة.

تم إخطار مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد حسام الحسينى رئيس المباحث، وتبين أن المتهم من شبين القناطر ويعمل بالشركة، وأنه استولى على المبلغ من حصيلة مبيعات الشركة، وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم "أحمد م أ" مندوب مبيعات، واعترف بارتكاب الواقعة.