video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 فبراير 2018 07:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الداخلية: هروب سائق السيارة المتسبب فى انقلاب أتوبيس الإسكندرية

السبت، 24 فبراير 2018 04:43 م
الداخلية: هروب سائق السيارة المتسبب فى انقلاب أتوبيس الإسكندرية انقلاب أوتوبيس




كتب محمود عبد الراضى - الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق

أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بأن السيارة المتسببة فى حادث انقلاب أتوبيس الإسكندرية عبارة عن سيارة نصف نقل 801772 نقل غربية، وهرب سائقها.

 

وأضاف المصدر، أن الأتوبيس الذى انقلب يحمل رقم 15184 بحيرة، التابع للشركة الألمانية لصناعة البورسلين قيادة "فتحى محمود".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية: مصرع 8 وإصابة 22 فى انقلاب أتوبيس بالطريق الدولى فى الإسكندرية

أخبار مصر

الاسكندرية

الداخلية

اخبار الحوادث

هروب سائق



لا تفوتك
الرئيس السيسي يطالب الحكومة بسرعة حل أزمة شركات قطاع الأعمال المتعثرة

الرئيس السيسي يطالب الحكومة بسرعة حل أزمة شركات قطاع الأعمال المتعثرة

فيديو وصور.. تفحم 8 جثث نتيجة حريق أتوبيس على الطريق الدولى بالإسكندرية

فيديو وصور.. تفحم 8 جثث نتيجة حريق أتوبيس على الطريق الدولى بالإسكندرية

فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد

فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد

صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة

صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة

صور.. بعد 3 قصص حب لم تنجح.. خطوبة ناهد السباعي في أجواء عائلية

صور.. بعد 3 قصص حب لم تنجح.. خطوبة ناهد السباعي في أجواء عائلية

29 مدرسة يابانية جاهزة لاستقبال الطلاب.. اعرف أماكنها وموقفها الإنشائى

29 مدرسة يابانية جاهزة لاستقبال الطلاب.. اعرف أماكنها وموقفها الإنشائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة