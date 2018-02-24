الداخلية: هروب سائق السيارة المتسبب فى انقلاب أتوبيس الإسكندرية





كتب محمود عبد الراضى - الإسكندرية أسماء على بدر

أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بأن السيارة المتسببة فى حادث انقلاب أتوبيس الإسكندرية عبارة عن سيارة نصف نقل 801772 نقل غربية، وهرب سائقها.

وأضاف المصدر، أن الأتوبيس الذى انقلب يحمل رقم 15184 بحيرة، التابع للشركة الألمانية لصناعة البورسلين قيادة "فتحى محمود".