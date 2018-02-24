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الداخلية: تنفيذ 56333 حكما قضائيا بالقاهرة الكبرى خلال 24 ساعة

السبت، 24 فبراير 2018 02:53 م
الداخلية: تنفيذ 56333 حكما قضائيا بالقاهرة الكبرى خلال 24 ساعة حملة أمنية - أرشيفية




كتب محمود عبد الراضى
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شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام بمديريات أمن "القاهرة ، الجيزة ، القليوبية"، ونجحت الأجهزة الأمنية فى تنفيذ 56333 حكما قضائيا صادر ضد 7016 محكوما عليهم.
 
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لرفع مستوى تنفيذ الأحكام القضائية، حيث نفذت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة ، الجيزة ، القليوبية) حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط المحكوم عليهم الهاربين فى كافة القضايا الجنائية والصادر ضدهم أحكام متعددة ووشيكة السقوط.
 
وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة عن تنفيذ 56333 حكما قضائيا شملت (238 جناية - 16819جزئى – 3281 مستأنف – 28942 غرامة – 7053 مخالفة، بإجمالى 7016 محكوما عليهم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحكوم عليهم، والعرض على النيابات المختصة.
 
 
       

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تنفيذ الاحكام

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