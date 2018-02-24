video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 فبراير 2018 07:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الداخلية: اشتعال النيران بأوتوبيس الإسكندرية بسبب خطأ قائد سيارة

السبت، 24 فبراير 2018 04:26 م
الداخلية: اشتعال النيران بأوتوبيس الإسكندرية بسبب خطأ قائد سيارة احتراق أوتوبيس - أرشيفية




كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، باشتعال نيران فى أتوبيس بالإسكندرية، بسبب خطأ قائد سيارة، وتسبب فى اشتعال الأتوبيس، وجارى المتابعة.

واشتعلت نيران فى أتوبيس بالطريق الدولى بالإسكندرية، وانتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق الحادث، للسيطرة على الحريق.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، بلاغا بالحادث، وكلف الحماية المدنية بالسيطرة عليه.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توقف حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر بسبب حادث تصادم وأوتوبيس معطل

الاسكندرية

أوتوبيس

أخبار الحوادث

وزارة الداخلية

أخبار مصر



لا تفوتك
الرئيس السيسي يطالب الحكومة بسرعة حل أزمة شركات قطاع الأعمال المتعثرة

الرئيس السيسي يطالب الحكومة بسرعة حل أزمة شركات قطاع الأعمال المتعثرة

فيديو وصور.. تفحم 8 جثث نتيجة حريق أتوبيس على الطريق الدولى بالإسكندرية

فيديو وصور.. تفحم 8 جثث نتيجة حريق أتوبيس على الطريق الدولى بالإسكندرية

فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد

فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد

صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة

صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة

29 مدرسة يابانية جاهزة لاستقبال الطلاب.. اعرف أماكنها وموقفها الإنشائى

29 مدرسة يابانية جاهزة لاستقبال الطلاب.. اعرف أماكنها وموقفها الإنشائى

28 إبريل.. الحكم فى طعن الحكومة على قرار إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة

28 إبريل.. الحكم فى طعن الحكومة على قرار إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة