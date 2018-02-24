الداخلية: اشتعال النيران بأوتوبيس الإسكندرية بسبب خطأ قائد سيارة





كتب محمود عبد الراضى

أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، باشتعال نيران فى أتوبيس بالإسكندرية، بسبب خطأ قائد سيارة، وتسبب فى اشتعال الأتوبيس، وجارى المتابعة.

واشتعلت نيران فى أتوبيس بالطريق الدولى بالإسكندرية، وانتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق الحادث، للسيطرة على الحريق.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، بلاغا بالحادث، وكلف الحماية المدنية بالسيطرة عليه.