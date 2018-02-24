الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع كراسى بقرية البصارطة فى دمياط

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع كراسى بقرية البصارطة فى دمياطالسبت، 24 فبراير 2018 03:42 م
حريق فى مصنع كراسى بدمياط
دمياط - عبده عبد البارى
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تلقت قوات الحماية المدنية بدمياط بلاغا بنشوب حريق فى ورشة لصناعة الأثاث، فى قرية البصارطة بمركز دمياط، وتم الدفع بسيارتى إطفاء للسيطرة على النيران.
وتمكن رجال الإطفاء، بإشراف العميد محمد صبحى، مدير الحماية المدنية بدمياط، من السيطرة على الحريق الذى اندلع فى ورشة لصناعة الكراسى الخشبية بقرية البصارطة، بعد ساعتين من العمل، وذلك دون خسائر بشرية، إذ اقتصرت التلفيات على بعض محتويات الأثاث والمعدات، وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات.
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