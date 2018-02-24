video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 فبراير 2018 12:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الحماية المدنية بأسوان تسيطر على حريق شقة الرضوانية دون إصابات

السبت، 24 فبراير 2018 08:28 م
الحماية المدنية بأسوان تسيطر على حريق شقة الرضوانية دون إصابات حريق - أرشيفية




أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق

أكد العميد ضياء الدين صبحى، مدير إدارة الحماية المدنية بأسوان، أن الحريق الذى شب مساء اليوم، السبت، بأحد العقارات السكنية بمنطقة الرضوانية بمدينة أسوان، لم يسفر عن إصابات أو خسائر فى الأرواح.

 

وأضاف مدير إدارة الحماية المدنية بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن غرفة الحماية المدنية تلقت بلاغاً بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بحى الرضوانية بمدينة أسوان، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وعددها 6 سيارات إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق فى وقت قياسى.

 

وأوضح العميد صبحى، بأن الحريق شب فى شقة سكنية بالطابق الرابع داخل غرفتين فقط بالشقة، نتيجة ماس كهربائى، وتم انتداب المعمل الجنائى وإخطار الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حريق بأحد العقارات السكنية بأسوان والحماية المدنية تدفع بـ4 سيارات

حريق

الحمايه المدنيه

حى الرضوانيه

اخبار اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
الرئيس السيسي يطالب الحكومة بسرعة حل أزمة شركات قطاع الأعمال المتعثرة

الرئيس السيسي يطالب الحكومة بسرعة حل أزمة شركات قطاع الأعمال المتعثرة

فيديو وصور.. تفحم 8 جثث نتيجة حريق أتوبيس على الطريق الدولى بالإسكندرية

فيديو وصور.. تفحم 8 جثث نتيجة حريق أتوبيس على الطريق الدولى بالإسكندرية

صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة

صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة

فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد

فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام وستهام بالدورى الإنجليزى

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام وستهام بالدورى الإنجليزى

صور.. بعد 3 قصص حب لم تنجح.. خطوبة ناهد السباعي في أجواء عائلية

صور.. بعد 3 قصص حب لم تنجح.. خطوبة ناهد السباعي في أجواء عائلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة