الحماية المدنية بأسوان تسيطر على حريق شقة الرضوانية دون إصابات





أسوان – عبد الله صلاح

أكد العميد ضياء الدين صبحى، مدير إدارة الحماية المدنية بأسوان، أن الحريق الذى شب مساء اليوم، السبت، بأحد العقارات السكنية بمنطقة الرضوانية بمدينة أسوان، لم يسفر عن إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وأضاف مدير إدارة الحماية المدنية بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن غرفة الحماية المدنية تلقت بلاغاً بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بحى الرضوانية بمدينة أسوان، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وعددها 6 سيارات إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق فى وقت قياسى.

وأوضح العميد صبحى، بأن الحريق شب فى شقة سكنية بالطابق الرابع داخل غرفتين فقط بالشقة، نتيجة ماس كهربائى، وتم انتداب المعمل الجنائى وإخطار الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.