الجيش اليمنى يواصل تقدمه فى جبهة الميسرة بصنعاء

الجيش اليمنى يواصل تقدمه فى جبهة الميسرة بصنعاءالسبت، 24 فبراير 2018 06:34 م
الجيش اليمنى - أرشيفية
أ ش أ
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أفادت مصادر يمنية بأن الجيش اليمنى يواصل تقدمه فى جبهة الميسرة بمديرية نهم باتجاه مفرق مديرية أرحب شمال شرقى العاصمة صنعاء.
وأشارت المصادر ، وفقا لقناة العربية الحدث الإخبارية اليوم السبت ، إلى أن هذا التقدم يأتى وسط معارك عنيفة مع ميلشيات الحوثى ، حيث استعاد الجيش السيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها الميلشيات الانقلابية فى المرتفعات الغربية لمديرية نهم.
وفى محورى السلطا والقطبين شمال غرب مديرية نهم ، اندلعت مواجهة عنيفة بين قوات الجيش اليمنى والميلشيات الحوثية ، أسفرت عن وقوع جرحى بصفوف الانقلابيين ، كما سيطرت وحدات الجيش على جبل "المقردعة" الاستراتيجى المطل على وادى محل ومفرق أرحب.
يأتى هذا مع تقدم وحدات أخرى من الجيش اليمنى باتجاه جبل بحرة الواقع ما بين نهم وصرواح.
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