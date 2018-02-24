الجيش اليمنى يحاصر ميليشيات الحوثى فى معقلها الرئيسى بصعدة





عدن (أ ش أ)

أعلن قائد عسكرى بارز فى الجيش اليمنى محاصرة ميليشيات الحوثى من ثلاثة محاور فى معقلها الرئيسى بمحافظة صعدة شمال غرب العاصمة صنعاء .

وقال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة - فى تصريحات لقناة ( العربية الحدث ) الإخبارية اليوم السبت، إن الجيش اليمنى يحاصر الميليشيات من البقع مرور بمحور علب وصولا إلى جبهة رازح،مشيرا إلى أن قوات الشرعية بصدد فتح جبهة رابعة لتطويق الميليشيا وتضييق الخناق عليها .

وفى نهم .. أشار القائد العسكرى إلى سيطرت قوات الشرعية على عدد من التبات غرب جبل المنصاع بجبهة الميسرة،وكبدت الميليشيات خسائر فادحة .

وكانت مصادر محلية يمنية أفادت - فى وقت سابق أمس - بمقتل مشرف العمليات الميدانى للحوثيين المدعو أبو محمد مع عدد من مرافقيه بمحيط القصر الجمهورى ومعسكر التشريفات فى تعز خلال المعارك .

من جهتها قصفت مقاتلات التحالف العربى تعزيزات عسكرية فى مزارع تتحصن فيها ميليشيات الحوثى شرق مدينة الجراحى بمحافظة الحديدة اليمنية.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم السبت أن مقاتلات التحالف العربى قصفت أيضا تعزيزات للحوثيين فى جبل راس.

يأتى هذا فى الوقت الذى تجددت فيه الاشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثى شرقى مدينة تعز بعد أيام من توقفها.

وكانت مصادر يمنية قد أفادت اليوم بمقتل 46 عنصرا من ميليشيات الحوثى جراء مواجهات مع قوات الشرعية اليمنية بالساحل الغربى.