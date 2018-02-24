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"الجنح" تواصل اليوم محاكمة مشرفة سرقت "سلسلة ذهبية" من تلميذ فى المدرسة

السبت، 24 فبراير 2018 04:00 ص
"الجنح" تواصل اليوم محاكمة مشرفة سرقت "سلسلة ذهبية" من تلميذ فى المدرسة قفص اتهام




كتب كريم صبحى
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تستكمل محكمة جنح عابدين اليوم السبت، محاكمة المشرفة بمدرسة لغات شهيرة فى اتهامها بسرقة "كوليه ذهب" من تلميذ داخل الفصل.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن ربة منزل اكتشفت عدم وجود "كوليه ذهب" داخل شقتها فأبلغها أولادها بأن شقيقهم الصغير كان يلهو به وبسؤال الطفل قال إنه أخفاه من أشقائه فى جيبه وتوجه إلى المدرسة وعندما كان يلهو به مع زملائه حدثت مشادة بينهم فأخذته المشرفة المتهمة منه وعندما قال لها " الكوليه ده بتاع ماما" أخبرته بأنها ستسلمه لوالدته.

توجهت والدة التلميذ إلى المدرسة بعابدين وطلبت من المدرسين مساعدتها فى العثور على "الكوليه" حتى أخبرها أحد التلاميذ بأنه شاهده مع ابنها فى المدرسة بينما أنكرت كل المدرسات معرفتهن بالأمر.

وأضافت التحريات أن ولى أمر التلميذ كتبت على مجموعة لأولياء أمور المدرسة عبر "الواتس آب" تفاصيل سرقة الكوليه وطلبت مساعدتها فى أى معلومة تقودها للعثور عليه فقرأت إحدى أولياء الأمور رسالة وقالت لولى أمر التلميذ أنها بالصدفة كانت فى المدرسة لطلب عمل عيد ميلاد لابنها داخل المدرسة وأثناء وقوفها مع المدرسة المتهمة شاهدت 3 أطفال معهم "سلسلة ذهب" سلموها للمدرسة وقال لها طفل "دى بتاعت ماما" فقالت له "هديها لماما".

توجت ولية أمر الطفل للمدرسة المتهمة التى أنكرت رغم شهادة ولية أمر أحد التلاميذ وفى اليوم التالى اتصلت بها مديرة المدرسة وأخبرتها بأن مجهول ترك ظرفا به "الكوليه" وعندما توجهت اكتشفت أن نصف الكوليه غير موجود فرفضت استلامه.

توجهت صاحبة "الكوليه" لقسم شرطة عابدين وحررت محضر بما حدث، وعندما عادت مرة أخرى لأخذ بيانات المدرسة المتهمة رفضت مديرة المدرسة إعطائها أية بيانات وحاولت منعها من الخروج فاتصلت ولى أمر التلميذ بشرطة النجدة التى حضرت وأثبتت الواقعة، وكشفت التحريات ثبوت اتهام المشرفة بسرقة الكوليه من الطفل لتأمر النيابة بإحالتها للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة السرقة.


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