التحقيق مع سياسى صينى بارز بتهمة التربح والقيام بأنشطة غير قانونية

التحقيق مع سياسى صينى بارز بتهمة التربح والقيام بأنشطة غير قانونيةالسبت، 24 فبراير 2018 06:19 م
الشرطة الصينية- أرشيفية
أ ش أ
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وضع السياسى الصينى البارز "يانج جينج" اليوم السبت، قيد التحقيق وأوقف عن العمل بمنصبه بسبب علاقته بأصحاب أعمال غير مشروعة واستغلاله منصبه للتربح والقيام بأنشطة غير قانونية.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن وسائل اعلام صينية نقلت هذا الخبر من جهاز الرقابة بالحزب الشيوعى الصينى ، ويقال أن أقرباء جينج أيضاً تلقوا رشاوي.
وأعلن جهاز الرقابة بالحزب الشيوعى أن جينج اعترف بارتكاب تلك المخالفات واعتذر عنها.
كان جينج تولى مناصب سكرتير اللجنة المركزية وعضو مجلس الدولة و الأمين العام لمجلس الدولة.
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