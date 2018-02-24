التحقيق مع أمين شرطة متهم بسب نائب مأمور مركز طوخ فى القليوبية





كتب بهجت أبو ضيف

تحقق نيابة طوخ بالقليوبية، اليوم السبت، مع أمين شرطة، لاتهامه بالاعتداء بالسب على نائب مأمور مركز شرطة طوخ.

كان المقدم شريف صبيح نائب مأمور مركز شرطة طوخ، قد أخطر اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، باعتداء أمين شرطة "رضا.ف" عليه بالسب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وتحرير محضر بالواقعة، ليتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق.