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البابا فرانسيس يستقبل أقرباء باكستانية مسيحية محكومة بالإعدام

السبت، 24 فبراير 2018 09:15 م
البابا فرانسيس يستقبل أقرباء باكستانية مسيحية محكومة بالإعدام البابا فرانسيس بابا الفاتيكان




الفاتيكان (أ ف ب)
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استقبل البابا فرنسيس السبت، فى الفاتيكان أقرباء آسيا بيبى، وهى باكستانية مسيحية حكم عليها بالاعدام بتهمة التجديف وشابة نيجيرية ضحية بوكو حرام، حسب ما أعلنت مؤسسة "المساعدة الكنيسة المتألمة".

وأكد البابا فرنسيس لاسهام، إحدى بنات آسيا بيبى، التى كانت تلتقى الحبر الأعظم للمرة الثانية، برفقة والدها "غالبا ما أفكر بوالدتك وأصلى لأجلها".

وحضرت اللقاء الذى عقد على انفراد ريبيكا بيتروس وهى مسيحية فى ال28 من ضحايا حركة بوكو حرام. وكانت تمكنت من الفرار مع طفلها بعد ان حملت اثر اغتصابها من أحد الحراس.

وتدعم مؤسسة "مساعدة الكنيسة المتألمة" الدولية التى تأسست فى العام 1947 المسيحيين الذين يعانون مصاعب مادية او اضطهادات فى كل انحاء العالم. وتتولى المنظمة تمويل ستة الاف مشروع سنويا فى 140 دولة.

وعلق البابا "شكرا على العمل الذى تؤدونه بشكل جيد"، وهو يشيد بعمل المنظمة. 


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