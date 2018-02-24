video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 فبراير 2018 07:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يعين الأنبا أسحق أسقفا للفيوم بعد اعتكاف "إبرام" بالدير

السبت، 24 فبراير 2018 08:39 م
البابا تواضروس يعين الأنبا أسحق أسقفا للفيوم بعد اعتكاف "إبرام" بالدير البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية




كتبت سارة علام
إضافة تعليق

في سابقة هي الأولى من نوعها في الكنيسة المصرية، أصدر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية قرارًا باباويًا بإسناد ايبراشية الفيوم للأنبا اسحق بعد اعتكاف الأنبا ابرام الأسقف الحالي بدير الانبا بيشوي وعودته للرهبنة وتخليه عن منصبه
القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة أكد لليوم السابع أن قرارًا باباويًا صدر يقضي بإسناد الايبراشية للانبا اسحق 
 
كان الانبا ابرام قد اعتكف بدير الانبا بيشوي الذي ترهب فيه ورفض العودة لايبراشيته رغم تظاهر شعب الفيوم للمطالبة بعودته
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من كنيسة مارجرجس الجيوشى بشبرا

الكنيسة

انبا اسحق

انبا ابرام



لا تفوتك
فيديو.. عمرو أديب بـ"ON E" يكشف حقيقة جاكت السيسى.. ويثنى على تغطية "اليوم السابع"

فيديو.. عمرو أديب بـ"ON E" يكشف حقيقة جاكت السيسى.. ويثنى على تغطية "اليوم السابع"

تطورات خلية دمياط الإرهابية من البداية حتى الحكم بالإعدام × 16 معلومة

تطورات خلية دمياط الإرهابية من البداية حتى الحكم بالإعدام × 16 معلومة

عبدالرحيم على يكشف فى أجرأ حوار لـ"اليوم السابع" تفاصيل جلسة خاصة لمدة 3 ساعات مع شفيق بالإمارات قبل بيان ترشحه.. وماذا دار بينه وعنان داخل فندق الشانزيليزيه بباريس قبل 4 شهور عندما أخبره نيته الترشح للانتخابات

عبدالرحيم على يكشف فى أجرأ حوار لـ"اليوم السابع" تفاصيل جلسة خاصة لمدة 3 ساعات مع شفيق بالإمارات قبل بيان ترشحه.. وماذا دار بينه وعنان داخل فندق الشانزيليزيه بباريس قبل 4 شهور عندما أخبره نيته الترشح للانتخابات

"اليوم السابع" يكشف انتشار لعبة "السلايم" فى المحلات رغم تحذيرات الإصابة بالتسمم والسرطان.. شبرا ووسط البلد أكثر الأماكن لعرضها ويتراوح سعرها من 10 لـ 25 جنيها.. والتجار يؤكدون: "آمنة.. ونتعرض لحرب تجارية"

"اليوم السابع" يكشف انتشار لعبة "السلايم" فى المحلات رغم تحذيرات الإصابة بالتسمم والسرطان.. شبرا ووسط البلد أكثر الأماكن لعرضها ويتراوح سعرها من 10 لـ 25 جنيها.. والتجار يؤكدون: "آمنة.. ونتعرض لحرب تجارية"

يوتيوب يخطط لإنفاق ملايين الدولارات لزيادة عدد مستخدمى خدمة Red

يوتيوب يخطط لإنفاق ملايين الدولارات لزيادة عدد مستخدمى خدمة Red

استخدم الطب البديل وعالج تساقط الشعر بالروزمارى وزيت السمك

استخدم الطب البديل وعالج تساقط الشعر بالروزمارى وزيت السمك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة