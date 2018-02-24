البابا تواضروس يعين الأنبا أسحق أسقفا للفيوم بعد اعتكاف "إبرام" بالدير





كتبت سارة علام

في سابقة هي الأولى من نوعها في الكنيسة المصرية، أصدر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية قرارًا باباويًا بإسناد ايبراشية الفيوم للأنبا اسحق بعد اعتكاف الأنبا ابرام الأسقف الحالي بدير الانبا بيشوي وعودته للرهبنة وتخليه عن منصبه

القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة أكد لليوم السابع أن قرارًا باباويًا صدر يقضي بإسناد الايبراشية للانبا اسحق

كان الانبا ابرام قد اعتكف بدير الانبا بيشوي الذي ترهب فيه ورفض العودة لايبراشيته رغم تظاهر شعب الفيوم للمطالبة بعودته