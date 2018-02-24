البابا تواضروس يعين الأنبا أسحق أسقفا للفيوم بعد اعتكاف "إبرام" بالدير

البابا تواضروس يعين الأنبا أسحق أسقفا للفيوم بعد اعتكاف "إبرام" بالديرالسبت، 24 فبراير 2018 08:39 م
البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية
كتبت سارة علام
إضافة تعليق
في سابقة هي الأولى من نوعها في الكنيسة المصرية، أصدر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية قرارًا باباويًا بإسناد ايبراشية الفيوم للأنبا اسحق بعد اعتكاف الأنبا ابرام الأسقف الحالي بدير الانبا بيشوي وعودته للرهبنة وتخليه عن منصبه
القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة أكد لليوم السابع أن قرارًا باباويًا صدر يقضي بإسناد الايبراشية للانبا اسحق
كان الانبا ابرام قد اعتكف بدير الانبا بيشوي الذي ترهب فيه ورفض العودة لايبراشيته رغم تظاهر شعب الفيوم للمطالبة بعودته
إضافة تعليق
عبدالرحيم على يكشف فى أجرأ حوار لـ"اليوم السابع" تفاصيل جلسة خاصة لمدة 3 ساعات مع شفيق بالإمارات قبل بيان ترشحه.. وماذا دار بينه وعنان داخل فندق الشانزيليزيه بباريس قبل 4 شهور عندما أخبره نيته الترشح للانتخابات
"اليوم السابع" يكشف انتشار لعبة "السلايم" فى المحلات رغم تحذيرات الإصابة بالتسمم والسرطان.. شبرا ووسط البلد أكثر الأماكن لعرضها ويتراوح سعرها من 10 لـ 25 جنيها.. والتجار يؤكدون: "آمنة.. ونتعرض لحرب تجارية"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة