الالتزام البيئى: منح قروض ميسرة لتطوير المنشأت الصناعية بقيمة تصل لـ7 ملايين جنيه

وتسدد قيمته خلال 5 سنوات..
الالتزام البيئى: منح قروض ميسرة لتطوير المنشأت الصناعية بقيمة تصل لـ7 ملايين جنيهالسبت، 24 فبراير 2018 09:02 م
المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الإلتزام البيئى
كتبت: دانه الحديدى
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أكد المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات، أن المكتب يقوم بتقديم المساعدات الفنية والتمويلية للمنشآت الصناعية، عن طريق منح قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئة وترشيد الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية.
وأضاف كمال، فى تصريحات صحفية، أن القيمة استثمارية لتلك القروض تصل إلى 7 ملايين جنيه مصرى، بحيث يتم تسديد القرض على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات، متضمنة فترة سماح لمدة عام واحد، فيما تبلغ المصروفات الإدارية لتلك القروض 3.5%، وتقدم تلك القروض بالتعاون مع البنك الأهلى وعدد آخر من البنوك المشاركة.
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