الاحتلال الإسرائيلى يضيق على الصحفيين المقدسيين

الاحتلال الإسرائيلى يضيق على الصحفيين المقدسيينالسبت، 24 فبراير 2018 07:07 م
مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلى- أرشيفية
أ ش أ
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منعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم السبت، عشاء للصحفيين المقدسيين فى أحد المطاعم بمدينة القدس الشرقية بحجة تنظيمه من قبل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
وقال شهود عيان من الصحفيين أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت المطعم وقامت بتفتيشه وأجبرت الصحفيين وكافة المتواجدين على مغادرته.
واعتقلت قوات الاحتلال الصحفى مدير مؤسسة "ايلياء" أحمد الصفدى وصاحب المطعم زهير ازحيمان.
وقامت مخابرات الاحتلال بتسليم شادى مطور أمين سر حركة فتح إقليم القدس وعوض السلايمة عضو الإقليم استدعاءات للتحقيق.
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