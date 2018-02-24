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الإمارات تشارك الكويت احتفالاتها بيومها الوطنى

السبت، 24 فبراير 2018 05:10 ص
الإمارات تشارك الكويت احتفالاتها بيومها الوطنى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات




أبوظبى (أ ف ب)
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هنأت الإمارات، الكويت بعيدها الوطنى الذى يصادف، الاحد المقبل وإقامة احتفالات لهذا المناسبة، وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، على حسابه فى تويتر "إلى كويت المحبة قيادة وشعبا كل التهنئة بمناسبة أعيادكم الوطنية المجيدة".

وأضاف "أعيادكم عيد لنا ومناسباتكم فرحة لشعبنا ننقل لكم و لأميركم أمير الإنسانية تمنيات شعب الامارات بدوام العزة و المنعة والرفاه".

و احتفلت مطارات الامارات بالمناسبة من خلال تقديم الهدايا التذكارية وتوزيع الورود والحلوى والأعلام الكويتية على الزوار الكويتيين القادمين إلى الإمارات لقضاء إجازاتهم فيها، والإمارات والكويت عضوان فى مجلس التعاون الخليجى وتقيمان علاقات سياسية واقتصادية منذ عقود.


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